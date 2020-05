Cortez lembra quando chamou Jesus de "professor": «Professor não! É Mister»

Bruno Cortez passou pelo Benfica sem deixar grande marca e até faz parte das listas de flops das águias, mas a verdade é que na memória do defesa brasileiro há recordações boas da passagem na Luz. Especialmente pelo trabalho desenvolvido com Jorge Jesus, o qual segundo o canhoto lhe permitiu evoluir bastante. Cortez diz mesmo que por JJ teria continado no emblema encarnado.





"Taticamente, Jorge Jesus é um monstro. Conversava comigo, orientava-me. Falou comigo para que eu continuasse no Benfica, mas acabei por sair porque o São Paulo queria que eu voltasse, mas também por vários outros fatores. Com o Jorge Jesus aprendi bastantes coisas. Basta veres a forma que eu saí do Brasil e como voltei, tanto na parte defensiva como ofensiva. Aprendi muita coisa. O ambiente lá era muito bom", começou por lembrar o atual jogador do Grémio, ao Esporte Interactivo.Cortez falou até de um episódio caricato quando chegou a Portugal e ainda a boa relação que ambos mantêm. "Sempre que o encontro nos jogos contra o Flamengo, até me dá um beijo. Quando ganhei a Libertadores com o Grémio ligou-me para me dar os parabéns. Na altura disse-lhe que aprendi muita coisa no pouco tempo que estive com ele. Quando cheguei lá chamava-o de 'professor', mas ele disse logo 'professor não. É mister'. É uma pessoa pela qual tenho admiração e respeito. Quando acabou a temporada [2013/14] ligou-me, deu-me os parabéns, disse que tinha sido campeão português com o Benfica e até me mandou as medalhas. Tem mau feitio, mas é uma pessoa de bom coração", concluiu.