Presidente do Grémio infetado com o coronavírus mas diz-se "em bom estado de saúde"

O presidente do Grémio de Porto Alegre, Romildo Bolzan, acusou positivo no teste da Covid-19, foi esta segunda-feira anunciado, com o clube brasileiro a referir que o dirigente está "assintomático e em isolamento residencial".

Em comunicado, o clube brasileiro explica que Romildo Bolzan realizou o teste e acusou positivo, estando nesta altura em quarentena.

"Encontra-se em bom estado de saúde, assintomático, e em isolamento residencial", frisa o documento.

