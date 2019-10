Craque da equipa de Jorge Jesus diz que foi vítima de macumba

Bruno Henrique está a viver, aos 28 anos, o melhor momento da carreira. O avançado do Flamengo, que marcou o golo na vitória da equipa treinada por Jorge Jesus frente à Chapecoense, já leva 21 golos esta época e foi, pela primeira vez, convocado à seleção canarinha. Hoje tudo corre sobre rodas, mas Bruno recorda que nem sempre foi assim.O jogador esteve num evento de beneficência da Igreja do Recreio, no Rio de Janeiro, e falou para uma plateia de 400 pessoas, lembrando alguns momentos complicados por que passou na vida, que acabou por superar com a ajuda da sua fé."Sei a importância que é estar no caminho de Deus, a minha família é toda da igreja. Vou contar-vos o que aconteceu comigo em 2017, no Santos. Estava no auge, cotado para Seleção, para grandes equipas da Europa... E no primeiro jogo do Campeonato Paulista lesionei-me. Tive uma lesão na vista que me afastou dos relvados durante sete meses. Então, pensei: por que razão isto aconteceu comigo? Não devemos justificar com Deus quando as coisas acontecem. Hoje entendi porquê", explicou, citado pelo 'Globo Esporte'.E prosseguiu: "Fizeram 'macumbaria' para eu não ser bem-sucedido. Deus disse-me para ter paciência, que o melhor estava para vir. E hoje posso contar que o melhor aconteceu na minha vida: ter sido chamado à seleção e estar a jogar na melhor equipa do mundo. Não conquistei nada ainda, mas se Deus quiser este ano vai ser coroado com uma chave de ouro."