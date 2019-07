Crescem as dores de cabeça de Jorge Jesus: mais dois lesionados no Flamengo

O Flamengo confirmou esta segunda-feira as lesões de Rodrigo Caio e Lincoln, dois jogadores que vão falhar o jogo com o Emelec, da Taça Libertadores. Ambos a contas com problemas musculares contraídos na partida com o Botafogo, ampliam as dores de cabeça do treinador Jorge Jesus para a segunda mão dos oitavos-de-final.No departamento clínico do Flamengo estão ainda Diego, Vitinho, Arrascaeta e Everton Ribeiro. No final do jogo de domingo, o treinador já tinha lamentado o número de lesões no plantel.Apesar do resultado adverso no Equador (derrota por 2-0), os adeptos do Flamengo não perdem a esperança numa reviravolta e esgotaram os bilhetes para o jogo. Nas bancadas do Maracanã vão estar 60.500 pessoas, numa partida que tem início às 1h30 da madrugada de quinta-feira em Portugal.