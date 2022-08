«Crianças aos gritos e vários passageiros a vomitar»: equipa brasileira vive pesadelo em avião

O Brusque, equipa brasileira que disputa a Série B daquele país, equivalente à 2.ª divisão, viveu um autêntico pesadelo na noite de domingo, durante uma viagem de avião. O piloto da aeronave precisou de realizar uma aterragem de emergência no aeroporto do Galeão, depois de ter tentado pousar no Santos Dumont, numa sequência de tentativas falhadas graças às fortes rajadas de vento. Ao 'Globo Esporte', um passageiro relatou o pesadelo que se viveu nesses 50 minutos."Na primeira tentativa [de aterrar] foi tranquilo, mas na segunda ele estava a tentar entrar na pista com o avião a balançar muito. Foi aí que o piloto subiu o avião muito rápido, foi um desespero. Ele disse que chegou ao limite da segurança dos passageiros e do avião. Foi assustador. Muitas crianças aos gritos, a chorar, pessoas a irem à casa de banho vomitar...", referiu.