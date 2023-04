Cruzeiro de Pepa derrota Grémio e soma primeira vitória no Brasileirão

O Cruzeiro levou a melhor sobre o Grémio, por 1-0, na segunda jornada do Brasileirão. Foi a primeira vitória de Pepa no comando técnico da equipa de Belo Horizonte.O único golo do jogo foi marcado por Bruno Rodrigues, aos 64 minutos. Ronaldo, acionista maioritário do clube, estava na bancada a assistir à partida.No final, Pepa mostrou-se impressionado com o apoio dos adeptos: " As minhas primeiras palavras são para os adeptos: é arrepiante. Sentimos apoio desde que saímos da Toca até o Independência", começou por dizer o treinador português. "Foi um jogo em que tivemos de tudo. Tivemos intensidade, qualidade no último terço e, mais uma vez, um apoio impressionante."O Cruzeiro, que regressou esta época à Série A, tinha perdido na primeira jornada com o Corinthians, por 2-1.Na próxima terça-feira a equipa de Pepa disputa a segunda mão da terceira eliminatória da Taça do Brasil diante do Náutico, com o objetivo de anular a desvantagem de 1-0 trazida do primeiro jogo.