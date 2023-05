Cruzeiro de Pepa e Cuiabá de António Oliveira empatam em jogos do Brasileirão

O Cruzeiro, do treinador português Pepa, e o Cuiabá, de António Oliveira, empataram com Flamengo e Coritiba, respetivamente, em jogos disputados no sábado à noite, da oitava jornada do campeonato brasileiro de futebol.

No Rio de Janeiro, o Cruzeiro esteve a vencer com um golo de Marlon, aos quatro minutos, mas Ayrton Lucas empatou para o 'mengão', aos 33, já depois de Gabriel Barbosa desperdiçar uma grande penalidade para os da casa, aos 20.

O empate, o primeiro no 'Brasileirão', deixa o Cruzeiro em quinto no campeonato, com os mesmos 13 pontos de Flamengo e Fortaleza, e todos com a possibilidade de serem ultrapassados por Atlético Mineiro (13), São Paulo (12) e Santos (10), com menos um jogo.

Em Cuiabá, na Arena Pantanal, António Oliveira defrontou a equipa de que saiu em abril, devidos aos maus resultados, o Coritiba, num jogo em que esteve a vencer, mas viu os visitantes restabelecerem a igualdade no início da segunda parte.

Fernando Sobral fez o golo do Cuiabá (13.º classificado), logo aos três minutos, e Robson igualou para o Coritiba (20.º e último), aos 49.

António Oliveira regressou ao Cuiabá, clube que já tinha orientado em 2022, em meados de maio, praticamente um mês depois de ter saído do Coritiba.

O Brasileirão é liderado pelo Botafogo, de Luís Castro, seguido do campeão Palmeiras, de Abel Ferreira.

O campeonato conta ainda com os portugueses Renato Paiva, no Bahia, e Pedro Caixinha, no Bragantino.

Nesta oitava jornada, o Botafogo recebe o América Mineiro, o Palmeiras visita o Atlético Mineiro, o Baía joga com o Internacional e o Bragantino recebe o Santos, em jogos agendados para hoje.