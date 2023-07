Cruzeiro de Pepa empata na visita ao Inter

O Cruzeiro empatou na visita ao Internacional de Porto Alegre, num jogo sem golos, em mais uma jornada do Brasileirão.A equipa treinada por Pepa, que jogou com menos um elemento, mercê da expulsão de Oliveira na segunda parte, mantém-se a meio da tabela classificativa, na 12.ª posição, a 12 pontos do líder, o Botafogo.No final do encontro o treinador português destacou o "espírito combativo" da sua equipa: "Estávamos confortáveis, sabendo o que tínhamos de fazer dentro de campo. Queríamos muito ganhar e estávamos à procura dos caminhos para isso. Mas depois da expulsão o jogo virou por completo, tivemos outro jogo. O que tenho de realçar é a capacidade de sacrifício, de entreajuda e o grande espírito combativo dos meus jogadores", explicou Pepa.