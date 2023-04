Cruzeiro de Pepa nos oitavos de final da Taça do Brasil

O Cruzeiro, orientado pelo treinador português Pepa, qualificou-se na terça-feira para os oitavos de final da Taça do Brasil, ao bater em casa o Náutico, do terceiro escalão, por 2-0.

Depois do desaire fora na primeira mão por 1-0, a formação de Belo Horizonte deu a volta à eliminatória no Estádio Raimundo Sampaio, com tentos na segunda parte de William, aos 55 minutos, e do suplente Richard, aos 90'.

William marcou à boca da baliza, após centro da esquerda do ex-Famalicão Bruno Rodrigues, enquanto Richard faturou de cabeça, após centro da direita do autor do golo inicial, acabando amarelado nas celebrações, ao tirar a camisola.

O conjunto de Pepa, que começou o campeonato brasileiro com uma vitória e uma derrota, é o primeiro clube a garantir um lugar nos 'oitavos' da Taça do Brasil.