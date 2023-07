Cruzeiro, de Pepa, vence no São Januário; Antonio Oliveira e Renato Paiva empatam

O Cruzeiro, treinado pelo português Pepa, venceu hoje o Vasco da Gama, por 1-0, na 14.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, enquanto o Cuiabá-Bahia, que opôs outros dois técnicos lusos, António Oliveira e Renato Paiva, terminou empatado (1-1).A equipa de Pepa marcou o único golo da partida em cima do intervalo, num lance de inspiração individual de Filipe Carvalho, com uma execução magnífica na sequência de um livre direto, no qual a defesa carioca foi traída porque estava a contar, incluindo o guarda-redes Leo Jardim, que a bola fosse batida para o interior da área.

Ate aí, o jogo tinha sido 'amarrado', muito lutado, mas pouco clarividente, sem oportunidades claras de golo, e o que fez a diferença foi mesmo aquele momento inspirado de Filipe Carvalho.

Na segunda parte, só deu Vasco da Gama, que acabou por pagar caro algumas oportunidades flagrantes perdidas, valendo ao Cruzeiro a sua boa organização defensiva, que é um indicador do dedo do treinador, para garantir três preciosos pontos no estádio de São Januário.

No entanto, ficou patente a falta de qualidade dos jogadores do Cruzeiro do meio-campo para a frente, o que só valoriza o trabalho do treinador e o atual oitavo lugar provisório que ocupa a equipa.

O jogo decorreu sem público, uma vez que o Vasco está a cumprir um castigo de quatro jogos à porta fechada aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela confusão registada nas bancadas após o jogo contra o Goiás, da 11.ª jornada do Brasileirão.

No outro jogo já disputado da 14.ª jornada, o Cuiabá, treinado por António Oliveira, empatou a um golo, na receção ao Bahia, treinado por Renato Paiva, com a equipa da casa a adiantar-se no marcador aos 18 minutos, na conversão de um penálti, por Deyverson, e os visitantes a restabelecerem a igualdade aos 51, após um autogolo do central Alan Empeurer.

O Botafogo, agora treinado pelo português Bruno Lage, que sucede ao seu compatriota Luís Castro, lidera o Brasileirão com 33 pontos, seguido do Grémio, com 26, do Flamengo, com 25, e do Palmeiras, de Abel Ferreira, com 23.

De notar que faltam apenas algumas horas para o grande jogo da jornada, que se iniciará a partir da 01:00 da madrugada (hora portuguesa) entre o Palmeiras e o Flamengo, em casa da formação paulista.

Das restantes equipas orientadas por técnicos lusos, destaque para o quinto lugar ocupado pelo Bragantino, de Pedro Caixinha, com 23 pontos, os mesmos do Palmeiras, enquanto o Cruzeiro segue em oitavo, com 21, o Cuiabá em 13.º, com 16 (14 jogos), o Bahia em 15.º, com 13 (14), e o Goiás, de Armando Evangelista, em 17.º, com 11.