Cruzeiro empata com o campeão River Plate no arranque dos oitavos da Libertadores

Os brasileiros do Cruzeiro conseguiram na terça-feira um empate a zero no reduto dos argentinos do River Plate, no encontro inaugural da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores da América.No Monumental Núñez, em Buenos Aires, os comandados de Marcelo Gallardo, vencedores da competição em 2018 após uma histórica final com o Boca Juniors resolvida em Madrid, criaram mais e melhores oportunidades, mas até uma grande penalidade falharam.Aos 90+9 minutos, depois de o VAR alertar o árbitro para um puxão de camisola do capitão Henrique a Lucas Pratto na área, Matias Suárez, chamado a marcar o castigo máximo, atirou por cima da barra, para desespero dos hinchas argentinos.Em crise de resultados, traduzida no 16.º lugar no Brasileirão, após 11 jornadas, o onze de Mano Menezes, embora mais preocupado em defender, também teve ocasiões e até introduziu a bola na baliza do River, num lance anulado pelo VAR por fora de jogo.O primeiro dia dos oitavos inclui ainda a receção dos argentinos do Godoy aos brasileiros do Palmeiras, do ex-selecionador luso Luiz Felipe Scolari, e o embate entre a Liga de Quito, do Equador, e o Olímpia Assunção, do Paraguai.Os restantes jogos realizam-se esta quarta-feira, entre eles o que opõe os equatorianos do Emelec aos brasileiros do Flamengo, liderados pelo português Jorge Jesus, que vai fazer a sua estreia na principal competição sul-americana de clubes.Jesus vai cumprir no Equador o seu quinto encontro ao comando do Fla, depois de uma goleada por 6-1 ao Goiás para o Brasileirão, e três empates 1-1, um na casa do Corinthians, também para o campeonato, e dois com o Athletico Paranaense, que ditaram o adeus à Copa do Brasil nos quartos, após penáltis.Ainda esta quarta-feira, o Nacional, do Uruguai, recebe o Internacional, do Brasil, o San Lorenzo, da Argentina, é anfitrião do Cerro Porteño, do Paraguai, e o Athletico Paranaense joga em casa com o Boca Juniors, da Argentina, a nova equipa da ex-águia Salvio.A primeira mão dos oitavos fecha na quinta-feira, com a receção dos brasileiros do Grémio aos paraguaios do Libertad, a equipa de Óscar Cardozo, o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica.Os encontros da segunda mão realizam-se em 30 e 31 de julho e em 01 de agosto.