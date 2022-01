Cruzeiro informa que Ronaldo está infetado com covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

COMUNICADO



O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube. pic.twitter.com/73JB77nLKm — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 2, 2022

O brasileiro Ronaldo, que recentemente comprou o Cruzeiro, deu esta manhã positivo num teste à covid-19, segundo informou nas redes sociais o clube de Belo Horizonte."O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo à covid-19. Por isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas do aniversário do clube", informa o Cruzeiro, acrescendo que o antigo futebolista "está bem, com sintomas ligeiros e em isolamento".