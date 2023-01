Cruzeiro joga em Patrocínio, frente ao Patrocinense, sem patrocínio na camisola

O Cruzeiro defrontou esta noite o CA Patrocinense, na primeira jornada do Mineirão, numa partida que fica marcada por um facto algo insólito. Por ainda estar em negociações para fechar o seu patrocínio principal, o clube de Minas Gerais apresentou-se a jogo com um ponto de interrogação no lugar habitual do main sponsor. A ideia era mesmo causar suspense, mas a verdade é que todo o contexto torna este pormenor ainda mais caricato.É que a partida disputa-se na cidade de Patrocínio, a 400 quilómetros de Belo Horizonte, e o adversário é o Patrocinense. Foi efetivamente um bom para decidir jogar sem... patrocínio.