Cruzeiro perde com o Palmeiras e desce pela primeira vez à Serie B do Brasileirão

Domingo triste para a história do Cruzeiro. O emblema mineiro perdeu (0-2) na receção ao Palmeiras, na última jornada do Brasileirão e confirmou aquela que é a primeira descida de divisão da história do clube.O encontro, esse, foi dado por terminado ainda antes dos 90 minutos, por falta de motivos de segurança, uma vez que os adeptos arremessaram cadeiras para o relvado e deram início a distúrbios vindos das bancadas do Estádio do Mineirão.À entrada desta temporada, apenas cinco equipas nunca tinham descido para a Serie B do Brasileirão, eram elas o Flamengo, de Jorge Jesus, o Santos, o São Paulo, a Chapecoense e o Cruzeiro, as duas últimas já não fazem parte deste lote, visto que confirmaram, este domingo, a descida de escalão.Perto de completar o seu 99.º aniversário, o ano de 2019 terá, certamente, sido o ano mais negro da história do Cruzeiro, com uma temporada marcada por vários problemas financeiros, crises administrativas e investigações policiais por irregularidades cometidas pela direção do clube. Só esta temporada passaram pelo comando técnico da Raposa Mano Menezes, Rogério Ceni, Ricardo Resende, Abel Braga e Adilson Batista, mas nenhum deles conseguiu evitar este fim.Na história recente do clube, conta a conquista da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e do título de bicampeão brasileiro em 2013 e 2014.