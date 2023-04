Cuca foi oficializado como o novo treinador do Corinthians. O anúncio surgiu poucos minutos depois de anunciada a saída de Fernando Lázaro, que se mantém no clube com outras funções.O campeão pelo Atlético Mineiro em 2021 estava desempregado e vai agora ser o novo técnico do defesa português Rafael Ramos.Cuca, de 59 anos, foi treinador de alguns dos maiores clubes do Brasil como Flamengo, Botafogo, Santos, Fluminense, São Paulo ou Palmeiras, mas nunca tinha treinado o Corinthians.