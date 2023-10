Cuiabá de António Oliveira bate líder Botafogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cuiabá, orientado pelo treinador português António Oliveira, venceu este domingo por 1-0 no reduto do líder Botafogo, em encontro da 30.ª jornada do Brasileirão.

Um golo do avançado paraguaio Isidro Pitta, aos 53 minutos, selou o triunfo dos forasteiros, que saltaram para o 10.º lugar da tabela, com 40 pontos, ultrapassando São Paulo e Internacional.

Por seu lado, o Botafogo, que já foi orientado esta época pelos portugueses Luís Castro e Bruno Lage, manteve-se com 59 pontos, mais seis do que o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, e sete em relação ao Bragantino, de Pedro Caixinha.

O Botafogo e o Bragantino contam, porém, menos um encontro disputado.

Na próxima ronda, a 31.ª, o Botafogo é anfitrião do Palmeiras, num embate marcado para quarta-feira.