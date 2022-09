Cuiabá de António Oliveira empata com menos um jogador na visita ao Athletico Paranaense

O Cuiabá, do treinador português António Oliveira, empatou 2-2 no domingo na visita ao Athetico Paranaense, em jogo da 27.ª jornada do Brasileirão, no qual segue em zona de descida, no 18.º lugar.

No encontro com a equipa treinada por Luiz Felipe Scolari, finalista da Libertadores, os comandados de António Oliveira arrancaram um importante empate, apesar deste ser o oitavo jogo consecutivo sem vencer, cinco dos quais no Brasileirão.

O Cuiabá ficou reduzido a 10 jogadores ainda antes do intervalo, por expulsão de Paulão, com um segundo amarelo, aos 45+2', num lance que permitiu a grande penalidade que deu a vantagem de 2-1 à equipa da casa, com golo de David Terans.

Antes, o Athletico marcou por Cuello, aos 32 minutos, já depois de um golo inaugural dos visitantes, por Rodriguinho, aos nove. Foi já na segunda parte, e com menos uma unidade, que o Cuiabá fez o 2-2, pelo ex-benfiquista e belenense Deyverson, aos 64'.

O empate deixa o Cuiabá no 18.º lugar, com 27 pontos, menos um do que Avaí e Coritiba, enquanto o Athletico Paranaense, que disputará com o Flamengo a final da Libertadores, em 28 de outubro, é sexto classificado.

A equipa de Scolari está a 13 pontos do líder, o Palmeiras, do também português Abel Ferreira, que, no domingo, venceu em casa o Santos por 1-0, num jogo em que também ficou reduzido a 10, por expulsão de Danilo, e marcou aos 77', por Merentiel.

Abel Ferreira acabou expulso já nos descontos da partida, ao ver dois amarelos quase consecutivos por protestos.

Com o triunfo, o Palmeiras, passou a ter 57 pontos, mais nove do que o segundo, o Fluminense, 11 do que o Internacional (com menos um jogo), 12 em relação ao Flamengo e 13 para o Corinthians, de Vítor Pereira, e o Athletico.

Também no domingo, o Corinthians não aproveitou a derrota do Flamengo em casa com o Fluminense (2-1), ao perder na visita ao América Mineiro (1-0).