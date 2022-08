Cuiabá de António Oliveira perde com Fortaleza e continua em zona de descida

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, perdeu no domingo por 1-0, em casa, frente ao Fortaleza, em jogo da 20ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e mantém-se em zona de despromoção.

O único golo que decidiu a sorte da partida foi marcado pelo avançado Robson dos Santos, aos 25 minutos, vantagem que o Fortaleza soube merecer na primeira parte e segurar depois do intervalo, a despeito do domínio do Cuiabá, que beneficiou de 10 pontapés de canto, mas revelou sempre evidente défice de criatividade nas ações ofensivas.

Com esta derrota perante um adversário direto na luta pela manutenção, a equipa de António Oliveira segue em zona de despromoção, em 17º lugar, primeiro abaixo da 'linha de água', com 20 pontos, seguido justamente pelo Fortaleza, com 18, em 18º, e antepenúltimo lugar.

O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, com 42 pontos, seguido do Cortinthians, orientado por outro técnico luso, Vítor Pereira, com 38, do Fluminense, com 34 (menos um jogo), do Athletico Paranaense, também com 34, e do Flamengo, quinto classificado, com 33.