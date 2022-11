Cuiabá, de António Oliveira, salva-se da descida e o Botafogo, de Luís Castro, falha a Libertadores

O Cuiabá, de António Oliveira, garantiu este domingo a manutenção no campeonato brasileiro de futebol, na 38.ª e última jornada, enquanto o Botafogo, de Luís Castro, falhou o apuramento para a Taça Libertadores.



Alan Empereur, aos 37 minutos, e Jonathan Cafu, aos 44, marcaram os golos que selaram o triunfo por 2-1 do Cuiabá na receção ao Coritiba, que ficou com 10 aos 49, por expulsão de Alef Manga, e reduziu aos 76, por Leo Gamalho.

O conjunto orientado pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, fechou a prova no 16.º lugar, o último acima da 'linha de água', tendo descido Ceará (17.º), Atlético Goianiense (18.º), Avaí (19.º) e Juventude (20.º). Vindos da Série B, regressam Cruzeiro, Grêmio, Vasco da Gama e Bahia.

Por seu lado, o histórico Botafogo, de Luís Castro, precisava de ganhar para chegar à Libertadores, mas perdeu por 3-0 no reduto do Athletico Paranaense, culpa de um autogolo de Adryelson (52 minutos), um tento de Vitor Roque (62) e outro de Erick (90+5). O conjunto do Rio de Janeiro acabou por ficar no 11.º lugar, de acesso à Taça sul-americana.

Por seu lado, o Palmeiras, treinado pelo também português Abel Ferreira e já virtual campeão brasileiro de futebol, foi ao terreno do segundo classificado, o Internacional, perder por 3-0, para a terceira derrota no 'Brasileirão'.

O 'verdão', que sucedeu ao Atlético Mineiro, fechou com 81 pontos, contra os 73 do rival de Porto Alegre.

Maurício (10), Alemão (39) e o argentino Braian Romero (85) fizeram os golos da equipa do Rio Grande do Sul, perante um adversário menos motivado do que habitualmente.

O Corinthians, treinado por outro português, Vítor Pereira, perdeu no Neo Química Arena por 1-0 com o Atlético Mineiro, mas fecha o campeonato num bom quarto lugar, com 65 pontos, de acesso direto à Taça Libertadores.

Em terceiro, ficou o Fluminense, com 70 pontos após ganhar por 1-0 na visita ao Bragantino.

O Flamengo, campeão da Libertadores, foi surpreendido no sábado pelo Avaí, no Rio de Janeiro, pelo que termina o campeonato no quinto lugar, com 62 pontos.