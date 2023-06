Cuiabá de António Oliveira volta a perder no Brasileirão

O Cuiabá, orientado pelo treinador português António Oliveira, foi, na madrugada desta terça-feira, derrotado na visita ao terreno do Vasco da Gama (1-0), naquele que foi o terceiro jogo consecutivo da equipa sem vencer no Brasileirão.O único golo do encontro foi apontado de penálti pelo avançado Jair, aos 77 minutos.Este resultado faz com que os dois emblemas mantenham, à 12.ª jornada, posições frágeis na tabela. O Cuiabá ocupa o 16.º lugar, um acima da linha de água, com 12 pontos. Já o Vasco da Gama é 18.º, com nove.