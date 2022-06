Cuiabá empata na estreia de António Oliveira no banco

O Cuiabá, no dia de estreia do técnico português António Oliveira, empatou 1-1 frente ao Bragantino, em jogo da 11.ª jornada do campeonato brasileiro, disputado no sábado.

Com o técnico luso a orientar a equipa pela primeira vez no banco, acabou por ser o Bragantino a adiantar-se no marcador com um golo de Artur, aos 18 minutos, mas a equipa da casa chegou ao empate por André, aos 45'+5, de penálti.

Com este resultado, o Cuiabá está em 17.º no campeonato, em zona de despromoção, com 12 pontos, enquanto o Bragantino é 11.º, com 14.

Já o Flamengo, no primeiro jogo depois da saída de Paulo Sousa do comando técnico, foi derrotado pelo 3-1 na visita ao Internacional, sofrendo o terceiro desaire consecutivo no campeonato.

A equipa da casa marcou por Wanderson, no primeiro minuto e aos 22, e por Pedro Henrique, aos 90+2, de penálti, enquanto Andreas Pereira, aos 58, marcou o único tento do Flamengo.

O Flamengo está em 15.º, com 12 pontos, enquanto o Internacional é terceiro, com 18.