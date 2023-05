Cuiabá oficializa regresso de António Oliveira

O Cuiabá oficializou esta terça-feira o regresso de António Oliveira ao comando técnico da equipa. "O nosso comandante da Série A no ano passado retorna ao Dourado! Vamos juntos, António!", pode ler-se nas redes sociais do emblema do Brasileirão.O treinador português, de 40 anos, foi contratado pelo Coritiba em 2023 mas acabou por sair após a derrota ante o Flamengo (3-0), na primeira jornada do campeonato canarinho.O contrato é válido até ao final do ano civil. Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio integram a nova equipa técnica.O Cuiabá é o atual 18º classificado do campeonato, com quatro pontos em seis partidas. O português Ivo Vieira arrancou a temporada com a equipa mas foi demitido entretanto. Para o seu lugar foi chamado o interino Luiz Fernando Iubel.