Da 'Chape' à 3ª divisão espanhola: «Os meus companheiros merecem ser recordados eternamente»

Alejandro Martinuccio estava quase recuperado de uma lesão no dia 28 de novembro de 2016. O treinador e o diretor desportivo pediram-lhe que disputasse aquela primeira final da história do clube (a Taça Sul-Americana), nem que fosse para jogar uns 10 minutos, mas o argentino disse-lhes que ainda não se sentia preparado, que preferia esperar mais uma semana e jogar a 100 por cento no encontro da segunda mão em casa. Martinuccio não entrou, assim, no avião que transportou a equipa da Chapecoense para a Colômbia, que caiu faz hoje dois anos, vitimando 71 pessoas.Hoje joga em Espanha, no Móstoles, clube da terceira divisão, mas não há um dia que não pense nos seus companheiros da 'Chape'. "Era um dia normal, mas acordei com o telemóvel repleto de chamadas. A primeira coisa que pensei foi que tinha acontecido alguma coisa ao meu pai", conta o jogador, em declarações oa jornal 'Marca'. "O meu irmão telefonou-me a perguntar se eu estava bem, disse-me que tinha caído o avião. Ao princípio não percebi a que avião se referia, mas depois liguei a televisão e vi que o avião tinha caído na Colômbia. Naquele momento começou um filme de terror.""Levantei-me, corri para o carro e fui para o clube. Havia umas 200 ou 300 pessoas à porta. Nos dias seguintes eu e a minha mulher estivemos ali a apoiar as esposas dos meus companheiros, os familiares e os amigos", sublinha.Alejandro recorda aquele ano e meio que esteve na Chapecoense como uma "experiência muito bonita". "Era um grupo de jogadores muito humilde", refere, lembrando que na véspera do voo jantou com o guarda-redes Danilo e a sua mulher. "Perguntou-me o que faria no seu lugar, pois tinha uma série de equipas que queriam contratá-lo. Disse-lhe que esperasse, que desfrutasse da final porque esses momentos são únicos e que não devia precipitar-se. Ele estava a jogar bem e quem o pretendia ia continuar a querê-lo depois da final."Depois do sucedido, Alejandro conta que nunca mais foi o mesmo. "Passei a pensar de forma diferente, mais madura, a não tomar decisões apressadamente. Faço as coisas de forma mais tranquila, falo com a minha mulher, com a minha família."Passaram-se dois anos sobre a tragédia e 9 desde que Martinuccio jogou a final da Taça dos Libertadores da América pelo Peñarol contra o Santos de Neymar. "Vejo jogadores de 19 anos e penso no que fazia quando tinha essa idade. Transmito-lhes o que vivi para que possam fazer as coisas de uma forma melhor."Os companheiros da Chapecoense, esses, é que não lhe saem da cabeça. "Merecem ser recordados eternamente."