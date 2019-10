Dani Alves atacado por vespas em pleno jogo: «Estou muito doce...»

En el partido de hoy entre el São Paulo y Fortaleza, un banderín de corner se lleno de avispas que picaron a varios jugadores de ambos equipos, entre ellos a Dani Alves. No tuvieron mejor idea que taparlas con una bolsa. #FutbolBrasilero pic.twitter.com/6q6x9OiO8c — Lucas ??? (@lucas_ceja) October 6, 2019

O encontro do São Paulo com o Fortaleza ficou marcado por um episódio caricato, com um enxame de vespas a assumir o protagonismo do jogo por largos minutos. Os animais posicionaram-se em grande número numa das bandeirolas e, quando os jogadores ali se dirigiam para marcar os cantos, eram picados pelos insetos. Um deles foi Dani Alves, que reagiu com humor perante a situação."A minha mãe passou muita rapadura em mim porque estou muito doce. Nunca pensei sofrer um ataque de abelhas [os bombeiros no local confirmaram que, afinal, eram vespas] em pleno jogo; já tinha sofrido na roça, com o meu pai, mas aqui nunca esperei que isto acontecesse. São situações que temos de superar, elas vieram num momento inadequado, porque estávamos bem no jogo, mas acredito a nossa vitória é merecida", disse o defesa.O jogo esteve interrompido, pois foi necessário remover a bandeirola, pejada de insetos. Quem assumiu essa missão foi Jackson, defesa do Fortaleza, que conseguiu retirá-la e atirá-la para longe, para que o jogo pudesse ser retomado.