Dani Alves: «Em Paris são racistas para c...»

Dani Alves cresceu na roça, como ele próprio já disse, por isso não gosta muito de grandes cidades. O defesa brasileiro regressou esta época ao Brasil para jogar no São Paulo, depois de 17 anos na Europa, onde passou por clubes como Barcelona, Sevilha, Juventus e PSG. Mas há uma cidade em particular da qual não tem saudades.





"Paris é uma cidade stressante, não gosto muito. Se você for a Paris por uma semana, vai ser a viagem da sua vida. Mais do que isso cansa. Nesse aspeto lembra um pouco São Paulo. Mas lá eles são racistas para c.... Muito mesmo. Comigo não faziam nada, até porque eu mandava-os levar no c..., mas via em relação aos meus amigos", contou, numa entrevista à GQ Brasil.Já Barcelona e Sevilha são diferentes. "O pessoal lá parece brasileiro, anda tudo na rua, há uma boa energia. São muito atrevisdos, se se mostrar muita ousadia f... Mas eu prefiro pessoas assim."