Daniel Alves à GQ Brasil: «Quero ser exemplo para o país»

O regresso de Daniel Alves ao futebol brasileiro foi muito celebrado e o internacional canarinho não tem parado um minuto. Para além dos jogos do calendário do São Paulo, o jogador tem sido muito requisitado para as mais diversas ações e a mais recente delas foi uma produção para a revista GQ Brasil.O lateral direito, que é o maior campeão da história do futebol, com 40 títulos na sua galeria de troféus, raramente larga o sorriso e a boa disposição. Talvez por isso tenha abordado a possibilidade de uma carreira... musical."Muitas vezes brinco e digo que sou músico e que o meu hobby é o futebol. Que sabe se não lanço um álbum?", brincou.O ingresso no Tricolor, numa altura em que tinha inúmeras ofertas de clubes do Velho Continente, teve como base a vontade de estar perto dos centros de decisão da Confederação Brasileira de Futebol, visando uma chamado ao Mundial'2022, quando já tiver 40 anos. Uma vontade reiterada nesta entrevista."Quero ir ao Mundial 2022. Depois penso em parar, especialmente se o resultado for bom. O meu sonho não é conquistar 50 títulos, porque nenhum deles vai acabar no meu caixão. Quero levar comigo sensações e momentos vividos", revelou o camisola 10 do São Paulo.Para além disso, Daniel Alves encarou com sentimento de missão patriótica este regresso a ‘casa’: "O Brasil precisa urgentemente de grandes exemplos em vários setores. Somos um país muito egoísta, onde se eu estiver bem, não me preocupo com o outro. Assim não se cria uma nação sólida nem sensibilidade entre as pessoas. Gostaria de ser uma dessas referências, esse é meu desafio aqui."