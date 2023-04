Daniel Alves é o maior credor do São Paulo entre ex-jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 'Globo Esporte' revelou esta quinta-feira que Daniel Alves é o maior credor, por larga escala, do São Paulo, no que diz respeito a ex-jogador. O ex-futebolista que está detido em Espanha, acusado de violação, tem a receber 20 milhões de reais, o que representa cerca de 3,6 milhões de euros. Alves alinhou no clube entre 2019 e 2022.A ex-futebolista, o emblema brasileiro deve uma soma que supera os 50,6 milhões de reais, ou seja, 9,2 milhões de euros.O tricolor paulista devia, em 2022, um total de 97,7 milhões de reais (17,8 milhões de euros) só em decisões judiciais desfavoráveis, sendo que mais de metade devem ser saldadas em menos de um ano.