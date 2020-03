Daniel Alves investe forte nos eSports

Daniel Alves apostou forte nos eSports e criou a Good Crazy. Trata-se de uma parceria com a S2V Esports, que tem equipas de FIFA, League of Legends, CS:GO e Clash Royale e F1.

De acordo com a S2V, o projeto do jogador do São Paulo será lançado em Espanha, onde vão nascer as primeiras equipas profissionais, mas no que diz respeito a jogadores, estes serão recrutados um pouco por todo o mundo.