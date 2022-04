Daniel Ramos na lista de hipóteses para orientar o Athletico Paranaense

Daniel Ramos Ré uma das hipóteses em equação entre os dirigentes do Athletico Paranaense para suceder a Alberto Valentim no comando técnico da equipa brasileira.Ainda que Sylvinho, ex-treinador do Corinthians, leve vantagem na corrida ao cargo, Daniel Ramos beneficia do sucesso que os treinadores portugueses têm alcançado em terras de Vera Cruz, além de ter provas dadas em solo luso, como quando conduziu o Santa Clara a uma presença histórica nas provas da UEFA, depois de terminar a pretérita edição do campeonato no sexto posto. Na Conference League passou duas pré-eliminatórias e só caiu à terceira, frente ao Partizan.Já pelo Marítimo conseguiu um lugar de apuramento para as competições europeias, no caso para a edição 2017/18 da Liga Europa, e também aí acabou por cair no playoff de acesso à fase de grupos, frente ao Dínamo Kiev.Recorde-se que na recente presença, como convidado, na XIX Gala Melhor Treinador, organizada pelo Jornal 'O Gaiense', Daniel Ramos garantiu aos jornalistas ter boas perspetivas de regressar ao ativo já no arranque da próxima temporada, depois de ter deixado, no passado mês de fevereiro, o comando técnico do Al-Faisaly, da Arábia Saudita.