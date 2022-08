Danilo Barbosa é reforço do Botafogo de Luís Castro

O futebolista brasileiro Danilo Barbosa, ex-jogador do Sp. Braga e do Benfica, é o novo reforço do Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, anunciou esta sexta-feira o clube carioca, com o qual assinou um contrato válido até 2025.

O centrocampista de 26 anos, que vem do Nice, de França, para onde se transferira depois de conquistar a Taça Libertadores 2021 ao serviço do Palmeiras, de Abel Ferreira, será apresentado oficialmente nos próximos dias.

No entanto, foi no Vasco da Gama que Danilo Barbosa se revelou, tendo conquistado o Sul-Americano de sub-15, em 2011, e o Torneio de Toulon, em 2013, pela seleção canarinha.

Em Portugal, com a camisola do Benfica, conquistou a Taça de Portugal e a Liga Bwin, ambas na temporada 2016/17, títulos aos quais juntou a Taça Libertadores pelo Palmeiras, em 2021.