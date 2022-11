Daqui não sai: Fluminense quer renovar contrato com Cano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tem 34 anos mas continua a mostrar que no futebol moderno a idade é apenas um número. O argentino Germán Cano, figura do Fluminense, tem sido determinante na equipa brasileira e a direção do clube não tem dúvidas - chegou a hora de renovar contrato.

O jogador tem vínculo válido até final de 2023, mas os líderes do clube há mais de um mês que tentam encetar negociações para a renovação.

O sul-americano não deverá colocar quaisquer entraves ao negócio, uma vez que já destacou por diversas vezes que é um homem muito feliz no Flu: "Para mim é momento muito feliz. Fazer história com o Fluminense é muito bonito. Agradeço a ajuda dos companheiros e do presidente. Vamos continuar a trabalhar da mesma maneira e a perseguir os nossos objetivos."