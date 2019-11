Das drogas às polémicas que deram prisão: a controversa vida do avançado brasileiro Jobson

É daquelas histórias que davam origem a um filme digno de Hollywood. Suspenso durante três anos pela FIFA, acusado de recusar fazer testes antidoping, preso por suposta violação a menores e, ainda, envolvido num acidente de viação que provocou... uma morte. Eis a história de vida de Jobson Leandro Pereira de Oliveira, ex-avançado do Botafogo, que esta segunda-feira assinou contrato com a Portuguesa, emblema do campeonato carioca.Em 2015, Jobson foi suspenso pela FIFA e impedido e realizar qualquer atividade relacionada ao futebol até 31 de março de 2018, após ter sido acusado pelos árabes do Al-Ittihad de se recusar a cumprir o controlo antidoping. Acusado de ter consumido droga, o jogador acabou por confessar, posteriormente, que era... cocaína. Posto isto, a FIFA deu validade mundial à pena que tinha sido imposta, inicialmente, pela Federação Saudita de Futebol.Mas esta verdadeira 'trama' não acaba por aqui. Durante o período de suspensão do futebol, o nome do avançado foi envolvido ainda num suposto caso de violação de menores, tendo sido posteriormente preso por três ocasiões.Em 2017, Jobson envolveu-se num acidente de viação que causou a morte de um homem. Na altura, estava a cumprir liberdade condicional e acabou por ser preso novamente. Dois meses depois sairia livre, após pagamento total da fiança.