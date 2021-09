David Luiz apresentado no Flamengo: «É uma das melhores páginas que vou viver na carreira»

David Luiz foi esta segunda-feira apresentado como reforço do Flamengo. O defesa-central brasileiro, de 34 anos, admitiu estar feliz pela possibilidade de regressar ao futebol canarinho e prometeu trabalho para ajudar o clube a conquistar títulos.





"É com imenso prazer, do fundo do meu coração, que digo que sou jogador do Flamengo. Quero agradecer a todos os que fazem parte deste sonho. Não se chega a lado nenhum sozinho. Muitas pessoas influenciaram-me e mostraram o quão grande seria este desafio, que encaro com honestidade. São decisões difíceis que temos de tomar, mas são bem pensadas. A minha decisão foi estar aqui e sei da grandeza deste projeto e deste desafio. O Flamengo sempre foi grande e sempre será", disse, em conferência de imprensa, o novo camisola '23' do Mengão, que assinou contrato até dezembro de 2022 "É mais um grande desafio. Procurar conquistas sempre foi o que me deu oxigénio ao longo da carreira. Tive diferentes cenários à escolha. Sei que tomo a decisão correcta, com uma vida de mais paz, mas gosto de fazer o que o meu coração diz. É uma das melhores páginas que vou viver na minha carreira", acrescentou David Luiz, que volta ao Brasil após 14 épocas no futebol europeu, onde representou Benfica - chegou em 2007 do Vitória -, Chelsea, Paris SG e Arsenal.