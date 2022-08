David Luiz com sintomas de hepatite viral

O defesa David Luiz foi substituído ao intervalo do jogo desta madrugada entre Flamengo e São Paulo, que o Mengão venceu por 3-1, devido a sintomas de uma hepatite viral, segundo adianta a imprensa brasileira. A situação será reavaliada esta quinta-feira, com a realização de mais exames médicos ao jogador, que já tinha mostrado algum cansaço ao longo da semana e um quadro de virose.

Após o encontro, à TV Globo, o ex-Benfica assumiu suspeitar de que o problema possa ser complicado. "Tenho um problema um pouco mais sério. Vou realizar alguns exames e mais tarde revelo o que é", disse o defesa.

Depois do jogo, também o técnico Dorival Júnior comentou a situação, ainda que sem ter grandes dados. "Não sei se é preocupante para a próxima partida, mas é natural que seja uma situação mais séria. Acredito que amanhã [quinta-feira], o departamento médico deverá passar-nos alguma informação. Prefiro não adiantar nenhuma informação, porque seria leviano se falasse algo em relação a um atleta que foi pré-avaliado pelo departamento. Amanhã [quinta-feira], certamente teremos alguma informação palpável e segura para passar a todos", afirmou o treinador.



David Luiz, refira-se, é um dos jogadores com mais minutos no clube brasileiro, tendo sido opção em todos os encontros importantes do Flamengo. Com esta lesão poderá ser um baixa de peso, isto numa altura em que as decisões se aproximam, a começar desde já pela primeira mão das 'meias' da Libertadores, diante do Vélez Sarsfield, marcada para 1 de setembro.