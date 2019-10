David Luiz elogia Jesus: «Muita gente desconfiou e agora está a provar a sua qualidade»

Antigo jogador do Benfica, David Luiz trabalhou com Jorge Jesus nas águias durante alguns anos e é com um sorriso no rosto que aborda a fase que o técnico tem vivido no Flamengo. Um momento positivo que até nem surpreende o jogador do Arsenal, que em entrevista à ESPN Brasil lembrou ainda as críticas de que o técnico foi alvo numa primeira fase.





"Não me impressiona, já esperava que isso acontecesse. Conversei com ele antes de ir para lá. Perguntou-me sobre o Brasil e sobre o Flamengo, e eu disse-lhe que seria uma grande oportunidade na vida dele, o poder viver coisas diferentes, uma emoção diferente, num futebol brasileiro pelo qual ele é apaixonado. Lembro-me de, quando ainda estava no Benfica, conversar com ele sobre jogos da Segunda e Terceira divisão que ele assistia... É um apaixonado por futebol e isto não me impressiona. Foi um dos melhores treinadores que tive. Muito perfecionista, detalhista. Trabalha todos os dias com muita paixão, no detalhe. Às vezes até brincava connosco 'não é aqui... puxava dez centímetros... é aqui'", lembrou o defesa central do Arsenal."Estou muito feliz por ele. Falámos quase todas as semanas. Espero que possa continuar a fazer o que tem feito. Muita gente desconfiou num primeiro instante e hoje está a provar a qualidade dele. Independentemente de depois ganhar ou não, já implantou a filosofia dele, já vemos o Flamengo a jogar à sua maneira. É gratificante para mim por ter trabalhado com ele e também por ser um grande amigo meu e exemplo", concluiu.