Davinson Sánchez está na mira do Flamengo

Davinson Sánchez, defesa do Tottenham, foi oferecido ao Flamengo. Uma garantia da imprensa brasileira, que indica que o jogador de 27 anos tem perdido influência no seio do plantel spur, procurando uma nova aventura para a carreira.

Começou carreira nos colombianos do Atlético Nacional e foi vencedor da Taça Libertadores em 2016. Seguiu viagem para o Ajax, onde disputou 47 jogos e marcou 7 golos. Depois foi a vez de entrar pela porta grande na Premier League, assinando pelo Tottenham.

Em Inglaterra cumpriu 205 partidas e apontou 5 golos.