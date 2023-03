De Arrascaeta vai falhar final do Campeonato Carioca

O Flamengo de Vítor Pereira viu ontem confirmada uma baixa de peso para a final do Campeonato Carioca frente ao rival Fluminense. O médio De Arrascaeta está a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda e estará de fora até ao final de abril, falhando não só os dois embates com o 'Flu', mas também as primeiras rondas do campeonato e Taça Libertadores.