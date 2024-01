De La Cruz apresentado no Flamengo: «Estar aqui é um grande orgulho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De La Cruz é o grande reforço do Flamengo para 2024. Com contrato até dezembro de 2028, o médio uruguaio vai envergar o número 18 e foi apresentado esta sexta-feira, destacando a felicidade por envergar o 'manto' do Mengão.

"É um enorme prazer vestir as cores desta enorme instituição. A decisão sempre foi vir para o Flamengo e vestir esta camisola. Estar aqui é um grande orgulho. Tomaram a decisão de querer contar comigo e com os meus serviços. Senti genuinamente que me queriam aqui", registou.