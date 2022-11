Decisão sobre o futuro tomada: Vítor Pereira já informou jogadores do Corinthians

Vítor Pereira já tomou a decisão quanto ao seu futuro e já a comunicou aos jogadores do Corinthians, avança a 'Gazeta Esportiva'. De acordo com o jornal brasileiro, "a tendência é que ele não permaneça no clube em 2023".O Corinthians joga este domingo com o Atlético-MG no fecho do Brasileirão e tudo indica que no final o clube anunciará o que foi decidido pelo treinador português.Vítor Pereira não estará no banco por ter sido expulso no encontro com o Coritiba (2-2).