Deco eleito para o melhor Fluminense do século XXI

Deco foi eleito para figurar no melhor onze do século XXI do Fluminense. O ex-internacional português, de 42 anos, recebeu 8.256 votos por parte dos adeptos do Tricolor, que elegeram o onze ideal para o clube brasileiro. O ex-médio foi aliás o quarto jogador mais votado na nomeação, ficando só atrás de Thiago Silva (8.728), Fred (8.718) e Darío Conca (8.647).





Recorde-se que Deco foi campeão brasileiro em duas ocasiões (2010 e 2012) ao serviço do Fluminense. De resto, o ex-FC Porto destacou o facto de ter sido eleito para o melhor onze. "Muito bom fazer parte de uma história gigante! Valeu 'torcedores' do Fluminense", reagiu na sua conta do Instagram.Ora, o melhor onze deste século do Fluminense completa-se da seguinte forma: Diego Cavalieri; Mariano, Thiago Silva, Gum, Marcelo; Marcão, Deco, Thiago Neves, Conca; Richarlison e Fred.