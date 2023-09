Defesa da ex-namorada de Antony pede que o jogador seja 'punido pelos crimes que cometeu'

Horas após o Manchester United comunicar que o Antony está afastado dos trabalhos da equipa, Gabriela Cavallin, ex-namorado do internacional brasileiro, partilhou nas redes sociais um comunicado redigido pelos seus advogados. No documento, partilhado nas 'stories' do Instagram, a defesa da ex-companheira de Antony diz confiar nas investigações levadas a cabo pela justiça brasileira e britânica, exigindo, ainda assim, que o "agressor seja processado e punido pelos crimes que cometeu"."A defesa de Gabriela Cavallin, diante dos factos e evidências que vieram a conhecimento público nesta fata, sobre os reiterados episódios de agressão sofridos por ela, informa que confia na séria e competente investigação da Polícia Civil de São Paulo, e igualmente da Polícia de Manchester/UK, e aguarda que, assim que concluída, o agressor seja processado e punido pelos crimes que cometeu", pode ler-se no documento que surge assinado pelos advogados Daniel Leon Bialski, Bruno Garcia Borragine e Anna Julia Menezes.Recorde-se que também este domingo, Antony veio a público anunciar que vai estar fora dos relvados de forma a resolver as acusações de violência doméstica que sobre ele pairam, frisando uma vez mais estar inocente.