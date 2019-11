Defesa do Paysandu desculpa-se por um dos piores penátis que há na história

Foi um dos momentos mais bizarros do futebol brasileiro nos últimos meses e rapidamente se tornou viral. No dia 21 de novmebro, Caíque Oliveira cobrou e falhou um dos piores penáltis de que há memória na decisão da Copa Verde e o 'seu' Paysandu acabou mesmo por perder o título daquela competição regional brasileira para o Cuiabá, um desfecho que deixou em fúria os adeptos do Paysandu e levantou uma onda de críticas ao defesa de 28 anos.

Uma semana depois, Caíque Oliveira recorreu à sua página pessoal do Instagram para, numa longa publicação, pedir desculpa aos adeptos do Paysandu e justificar a forma como bateu o penálti.





"Quero pedir desculpa por não termos conquistado nossos objetivos traçados na temporada 2019, o título do Paraense, o acesso à Série B e o tricampeonato da Copa Verde. Infelizmente no último eu tive participação direta e não converti o penálti que nos daria o tão sonhado tri. Entendo perfeitamente a dor dos adeptos pois posso garantir que a minha dor foi maior, pois o Paysandu já tem inúmeros títulos nacionais e esse seria o meu primeiro", escreveu o jogador brasileiro.Na mesma publicação, o defesa partilhou o vídeo de um penálti anterior cobrado de forma idêntica, para explicar que o lance com o Cuiabá não foi nenhuma loucura da sua parte. "Só peço que os adeptos não pensem que fui displicente ou irresponsável por não imaginar a dimensão de tal conquista, mas é a forma que treino e sempre bato em toda a minha carreira", assumiu.

Por fim, Caíque Oliveira revelou aos adeptos do Paysandu a decisão de renovar com o clube do estado do Pará.



"Também estou a sofrer muito com isso, mas nunca faltei ao respeito a este clube tão grande e tradicional no país. 2020 já está aí e com certeza minha doação será dobrada para conquistar tudo o que não conquistamos este ano. Desculpem, só que assim como vocês, eu também chorei e ainda choro. No próximo ano tudo será melhor e diferente", garantiu o jogador.