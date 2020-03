Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Depois das palavras irónicas, Tite 'respondeu' a Jorge Jesus com a convocatória do Brasil Trio do Flamengo chamado ao escrete após JJ dizer que "não tinham qualidade" para a seleção canarinha





• Foto: Peter Spark / Movephoto