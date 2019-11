Cinco adversários iguais e duelo marcado: o final do Brasileirão para Flamengo e Palmeiras

O Flamengo de Jorge Jesus empatou (2-2), esta quinta-feira, e viu o Palmeiras - rival direto na luta pelo título do campeonato brasileiro - diminuir a desvantagem de dez para oito pontos na tabela classificativa.A nove jornadas do fim, as duas equipas defrontam-se na 36.ª jornada mas antes disso terão, em cinco ocasiões, os mesmos adversários: Corinthians, Bahia, Grémio, Ceará e Vasco.A equipa orientada por Jorge Jesus recebe o Corinthians, o Bahia e o Ceará e visita o Grémio e o Vasco, enquanto que a formação paulista recebe o Ceará, Corinthians e Grémio e visita o reduto do Vasco e do Bahia.À 29.ª jornada do Brasileirão, o Flamengo lidera a tabela classificativa com 68 pontos, mais oito que a formação alviverde, que soma 60.