«Deyverson é um Cristiano Ronaldo em termos de superação»

Palmeiras e Flamengo empatavam por 1-1 na final da Libertadores e nada ficou resolvido nos 90 minutos regulamentares. Abel Ferreira chamou Deyverson ao relvado para o prolongamento e o avançado ex-Benfica e Belenenses SAD respondeu de forma afirmativa, marcando o golo que deu o bicampeonato ao Palmeiras e ao treinador português. Numa entrevista concedida ao 'Globoesporte', o empresário do avançado, Filipe Dias, que também é lusitano, deixou muitos elogios ao atleta, comparado a CR7."O Deyverson sem sombra de dúvidas é um exemplo a todos os níveis. Superação, dedicação, resiliência, inclusive para nós. Somos portugueses, temos uma paixão incrível pelo Ronaldo pela superação em nível estratosférico. O futebol tem vários níveis de jogadores. Na dimensão dele, é um Cristiano Ronaldo em termos de superação. Por nunca baixar o nível de trabalho, de intensidade, como consegue ultrapassar as críticas e viver os momentos de crise", afirmou Filipe Dias.O avançado de 30 anos, que passou por Benfica e Belenenses, foi contratado pelo Verdão em 2017 e nunca conseguiu ser um titular incontestável da equipa. Assim sendo, o futuro do herói do título ainda está em aberto. "Tem ainda seis meses de contrato e vamos procurar a melhor opção para os próximos anos", frisou o empresário.