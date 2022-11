Deyverson reencontra Palmeiras: «Sem dancinhas. Se marcar não comemoro...»

Deyverson não esquece o Palmeiras e o Palmeiras não esquece Deyverson. O avançado foi muito feliz no Verdão, emblema liderado pelo treinador português Abel Ferreira, mas alinha agora no Cuiabá, do também português António Oliveira, e tem encontro marcado com o 'antigo amor' este domingo.

Numa altura em que já leva 6 golos em 13 encontros disputados com a camisola do Dourado, o avançado garante que se marcar, não fará uma das suas peculiares danças.

"Alguns disseram que se fizer golo, posso celebrar. Já expliquei que não o vou fazer. Tenho muito respeito pelos cinco anos em que estive na instituição Palmeiras. Não vai ter dancinha. Se fizer golo não comemoro", afirmou.

"Vou estar lá a defender o Cuiabá, frente à torcida que sempre me apoiou e me aplaudiu. Acho que vai ser um jogo muito emocionante. Já estão a pedir para segurar as lágrimas. Nunca vivi esse momento de estar a jogar num clube e ser apoiado pela outra torcida", rematou.