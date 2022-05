Diego Alves deixa mensagem após alegada "rutura" com Paulo Sousa: «Deus perdoe essas pessoas más»

A "rutura" - tal como o 'Globo Esporte' descreve - entre Diego Alves e Paulo Sousa continua a dar que falar no Flamengo. Depois das declarações do treinador português acerca do estado físico do guarda-redes brasileiro terem piorado a relação entre ambos, o guardião recorreu às redes sociais e deixou uma mensagem 'misteriosa'.Diego Alves publicou uma fotografia do antigo avançado brasileiro Adriano, que veste uma camisola onde se pode ler: "Que Deus perdoe essas pessoas más".Recorde-se que Paulo Sousa criticou o facto de Diego Alves estar afastado dos relvados há vários dias e, de um momento para o outro, ter mostrado disponibilidade para jogar: "Se vocês verificarem o que são dores na púbis e o tempo que leva a recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel à hora de almoço. E que rapidamente se recuperou e se mostrou disponível para jogar".O 'Globo Esporte' adianta, porém, que Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, desmentiu que Diego Alves se tenha colocado à disposição para jogar na Libertadores frente ao Universidad Católica, revelando que o posicionamento do brasileiro foi exatamente o oposto.