Diego Alves já recebeu cervejas à conta de Messi e foi 'picado' por Filipe Luís

Diego Alves, guarda-redes do Flamengo que passou dez épocas em Espanha ao serviço do Almería e do Valencia, recebeu 21 garrafas de cerveja, representando cada uma delas um golo que Messi lhe marcou com a camisola do Barcelona.

O brasileiro, de 35 anos, foi o guarda-redes que mais golos sofreu (21 em 17 jogos) do génio do Barça (o jogador que mais golos fez com a camisola de um único clube), tendo posado com uma das garrafas que lhe foram ofertadas no âmbito da campanha de marketing.

Filipe Luís, lateral-esquerdo do Fla que também passou grande parte da carreira em Espanha, aproveitou para se meter com Diego Alves. "Se jogasses lá mais dois anos irias montar um bar", escreveu o defesa, de 35 anos, que alinhou no Real, Deportivo e At. Madrid.

Bem-disposto, Diego Alves respondeu-lhe com a mesma moeda. "Se fosse por túneis sofridos ou expulsões, o teu bar iria rivalizar com o meu", ripostou o guardião, não deixando, como seria de esperar, de congratular Messi por ter batido o recorde de Pelé (Leo fez o 644º golo pelo Barça a 22 de dezembro, destronando o Rei): "Parabéns, Messi! É mesmo um grande recorde! E com as minhas 21 garrafas parece que também tenho o meu recorde!"