Diego Costa a um passo de fazer dupla com Hulk no Atlético Mineiro

Sem jogar há mais de oito meses, depois de ter rescindido com o At. Madrid no final do ano passado, e de desde então ter sido apontado a vários clubes, incluindo o Benfica, Diego Costa estará bastante próximo de de encontrar finalmente um novo clube: o Atlético Mineiro.





Segundo revela a imprensa brasileira, o internacional espanhol já tinha sido abordado pelo clube onde atua o Hulk, aquando da sua saída do clube colchonero, porém não foi possível chegar a acordo. A proposta da equipa brasileira ganha agora mais força e o cenário da chegada do avançado é cada vez mais provável.De acordo com a 'Globoesporte', o Galo pretende vender outros membros do plantel para poder fazer uma proposta financeira mais atrativa para o jogador espanhol. Além da capacidade financeira, a boa época do Atlético Mineiro até ao momento pode também ser um fator atrativo para o jogador. Atualmente, o clube brasileiro ocupa o primeiro lugar do Brasileirão, já alcançou os 'quartos' Taça do Brasil e vai defrontar o River Plate na mesma fase da Taça Libertadores.O Galo pretende fechar o jogador nos próximos dias, de modo a ser possível inscrevê-lo a tempo do embate com o clube argentino na Libertadores.