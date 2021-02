Diego Costa apontado ao Palmeiras

Abel poderá ter reforço de peso. Diego Costa está negociar o contrato com o Palmeiras e há bons avanços de acordo com a 'Sky Sports', que fala num contrato de duas temporadas.





No Brasil também se fala desta possibilidade mas com menos otimismo. "Além dos altos custos de uma contratação desta magnitude, em questões de salários e luvas, o Palmeiras desde o ano passado adotou uma política diferente no mercado da bola. Ao invés de grandes investimentos, reforços pontuais e sem loucuras financeiras", escreve o 'Globoesporte'.Diego Costa rescindiu com o Atlético Madrid em dezembro. O ponta-de-lança, de 32 anos, foi entretanto um alvos do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas o acordo não se concretizou.Diego Costa, que em Portugal representou o Sporting de Braga e o Penafiel, alinhou pelos 'colchoneros' em 2010/11, depois em 2012/14, e, finalmente, entre 2017 e 2020/21, época em que disputou apenas sete jogos.Pela formação de Madrid, o avançado, de 32 anos, conquistou um campeonato (2013/14), uma Taça do Rei (2013), uma Liga Europa (2018) e duas supertaças europeias (2010 e 2018).